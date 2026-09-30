Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Tekirdağ'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DK 9162 plakalı otomobil, Uçmakdere Mahallesi'nde yoldan çıkarak takla attı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü ve yolcu, itafiye ekiplerince yaralı olarak çıkarıldı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        İngiltere'den İran açıklaması
        İngiltere'den İran açıklaması
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        "İnanmak istemiyorum"
        "İnanmak istemiyorum"
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da sanayicilere yeşil dönüşüm anlatıldı
        Tekirdağ'da sanayicilere yeşil dönüşüm anlatıldı
        Malkara'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi
        Malkara'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi
        Malkara'da uyuşturucu operasyonunda 211 hap ve 24 bin 505 lira ele geçirild...
        Malkara'da uyuşturucu operasyonunda 211 hap ve 24 bin 505 lira ele geçirild...
        Tekirdağ'da yanan karavan kullanılamaz hale geldi
        Tekirdağ'da yanan karavan kullanılamaz hale geldi
        Tekirdağ'da fırtına 4 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da fırtına 4 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor