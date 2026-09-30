Tekirdağ'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DK 9162 plakalı otomobil, Uçmakdere Mahallesi'nde yoldan çıkarak takla attı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ve yolcu, itafiye ekiplerince yaralı olarak çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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