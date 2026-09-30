Tekirdağ'da çaldığı otomobille yayaya ve 2 araca çarpan sürücü yakalandı

E.G, bir marketin önünde torununu aracına bindirdikten sonra otomobile binmeye çalışan bir kişiyi yere düşürerek 59 APE 174 plakalı otomobili çaldı.

Tekirdağ’da çaldığı otomobille bir yayaya çarptıktan sonra kaçan, daha sonra 2 otomobile çarparak kaza yapan sürücü yakalandı.

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