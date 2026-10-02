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        TESKİ, 5 ilçede 37 içme suyu deposunu temizledi

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), içme suyu depolarında temizlik, dezenfeksiyon ve bakım-onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 09:05 Güncelleme:
        TESKİ, 5 ilçede 37 içme suyu deposunu temizledi

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), içme suyu depolarında temizlik, dezenfeksiyon ve bakım-onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

        TESKİ ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında 5 ilçede toplam 11 bin 295 metreküp hacme sahip 37 içme suyu deposunda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı.

        Çalışmalar sırasında depoların mevcut durumları kontrol edilirken zamanla oluşan birikintiler temizleniyor, gerekli dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. İhtiyaç duyulan depolarda bakım ve tadilat çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

        TESKİ, il genelindeki 11 ilçede bulunan içme suyu depolarının tamamında çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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