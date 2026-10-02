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        Tekirdağ'da Türk bayraklarını çöpe atan şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayraklarını çöpe attığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Tekirdağ'da Türk bayraklarını çöpe atan şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayraklarını çöpe attığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları ve yerel basında "Türk bayrağı çöpe atıldı" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, görüntüleri kaydederek sosyal medya hesapları ve basın kuruluşlarına ulaştıran kişinin Y.T. olduğu tespit edildi.

        İncelemenin derinleştirilmesi sonucu Türk bayraklarını çöp konteynerine atan kişinin de Y.T. olduğu belirlendi.

        Şüphelinin, bayrakları konteynere bıraktıktan sonra görüntü kaydı aldığı, ardından bayrakları çöpten çıkardığı tespit edildi.

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        Polis ekipleri, Y.T'nin görüntüleri sosyal medya ve basın kuruluşlarına, bayrakların başka bir kişi tarafından çöpe atıldığı izlenimi oluşturacak şekilde ulaştırdığını belirledi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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