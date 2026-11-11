Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Şarköy'de zeytin hasadı öncesi pestisit denetimi

        Şarköy'de zeytin hasadı öncesi pestisit denetimi

        Tekirdağ'ın zeytin üretimiyle öne çıkan Şarköy ilçesinde tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla hasat öncesi pestisit denetimi gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Şarköy'de zeytin hasadı öncesi pestisit denetimi

        Tekirdağ'ın zeytin üretimiyle öne çıkan Şarköy ilçesinde tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla hasat öncesi pestisit denetimi gerçekleştiriliyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığının Bitki Sağlığı Programı çerçevesinde Şarköy ilçesindeki zeytin üretim alanlarından pestisit kalıntı analizi yapılmak üzere numuneler alınıyor. Zeytin üretiminde hastalık ve zararlılarla mücadele amacıyla bitki koruma ürünleri kullanılırken, üreticilere öncelikle biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri tavsiye ediliyor. Erken uyarı sisteminden elde edilen veriler ve saha gözlemleri doğrultusunda üreticiler bilgilendirilerek, kimyasal mücadelenin son çare olarak uygulanması gerektiği vurgulanıyor. Yetkililer, bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda ve uygun dozda kullanılmasının önemine dikkat çekerken, hasada yakın dönemde yapılan yanlış uygulamaların, tavsiye dışı veya yasaklı etken maddelerin kullanılmasının ürünlerde pestisit kalıntısına sebep olabileceğini belirtiyor.

        REKLAM

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Bilgi Sistemi'nde bulunan modül üzerinden zeytin bahçeleri rastgele seçiliyor. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkili personeli tarafından belirlenen üreticilerin arazilerinden usulüne uygun şekilde alınan numuneler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerine gönderiliyor. Laboratuvar analizlerinde pestisit kalıntısı tespit edilmesi durumunda kullanılan etken maddenin ruhsatlı, tavsiye dışı veya yasaklı olmasına göre üreticilere idari para cezası, hasadın geciktirilmesi ve ürünlerin toplatılması gibi yaptırımlar uygulanıyor. Tüketicilerin sağlıklı ve pestisit kalıntısı bulunmayan gıdaya ulaşabilmesi amacıyla tarladan sofraya denetimlerin sürdürüldüğü belirtilirken, üreticilere bitki koruma ürünlerini mevzuata uygun, doğru dozda ve doğru zamanda kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        NKÜ, İŞKUR ve Halkbank arasında öğrenciler için işbirliği protokolü
        NKÜ, İŞKUR ve Halkbank arasında öğrenciler için işbirliği protokolü
        ADAPTAGRI kapsamında Tekirdağ'da teknik eğitim programı düzenlendi
        ADAPTAGRI kapsamında Tekirdağ'da teknik eğitim programı düzenlendi
        Tekirdağ'da zeytin hasadı öncesi pestisit denetimleri gerçekleştiriliyor
        Tekirdağ'da zeytin hasadı öncesi pestisit denetimleri gerçekleştiriliyor
        Devlet sanatçısı Gülsin Onay Tekirdağ'da konser verdi
        Devlet sanatçısı Gülsin Onay Tekirdağ'da konser verdi
        Devrilen motosikletten savrulup kamyonun altına giren sürücü yaralandı
        Devrilen motosikletten savrulup kamyonun altına giren sürücü yaralandı
        Tekirdağ'da süne zararlısına karşı yeni sezon hazırlığı Kışlak alanlarında...
        Tekirdağ'da süne zararlısına karşı yeni sezon hazırlığı Kışlak alanlarında...