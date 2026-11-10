Devrilen motosikletten savrulup kamyonun altına giren sürücü yaralandı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Camlıbel Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaan D. yönetimindeki 59 ANT 754 plakalı motosiklet, cadde üzerinde sürücüsünün park etmeye çalıştığı 07 AGS 088 plakalı kamyonu fark edince durmak istedi. Ancak devrilen motosikletten savrulan Kaan D. kayarak kamyonun altına girip, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaan D., ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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