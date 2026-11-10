Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Devrilen motosikletten savrulup kamyonun altına giren sürücü yaralandı

        Devrilen motosikletten savrulup kamyonun altına giren sürücü yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde devrilen motosikletten savrulan Kaan D., sürücünün park etmeye çalıştığı kamyonun altına girerek yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 21:37 Güncelleme:
        Devrilen motosikletten savrulup kamyonun altına giren sürücü yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde devrilen motosikletten savrulan Kaan D., sürücünün park etmeye çalıştığı kamyonun altına girerek yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Camlıbel Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaan D. yönetimindeki 59 ANT 754 plakalı motosiklet, cadde üzerinde sürücüsünün park etmeye çalıştığı 07 AGS 088 plakalı kamyonu fark edince durmak istedi. Ancak devrilen motosikletten savrulan Kaan D. kayarak kamyonun altına girip, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaan D., ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        REKLAM

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        Kuyt için altyapı formülü!
        Kuyt için altyapı formülü!
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da süne zararlısına karşı yeni sezon hazırlığı Kışlak alanlarında...
        Tekirdağ'da süne zararlısına karşı yeni sezon hazırlığı Kışlak alanlarında...
        Tekirdağ'da bitki koruma ürünlerinde B-Reçete değerlendirmesi yapıldı
        Tekirdağ'da bitki koruma ürünlerinde B-Reçete değerlendirmesi yapıldı
        Tekirdağ'da "2. Karabağ Savaşı Zaferi" söyleşisi düzenlendi
        Tekirdağ'da "2. Karabağ Savaşı Zaferi" söyleşisi düzenlendi
        İlk meyveler kurum çalışanlarına: Hayrabolu OSB'de geleceğe dikilen 700 cev...
        İlk meyveler kurum çalışanlarına: Hayrabolu OSB'de geleceğe dikilen 700 cev...
        Trakya'da coğrafi işaret tescil sahiplerine başvuru ve denetim eğitimi veri...
        Trakya'da coğrafi işaret tescil sahiplerine başvuru ve denetim eğitimi veri...
        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Erdoğan'dan İl Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziya...
        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Erdoğan'dan İl Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziya...