Tekirdağ'da bitki koruma ürünlerinde B-Reçete değerlendirmesi yapıldı

Toplantıda, BReçete sisteminin uygulanmasına ilişkin süreçler detaylı şekilde ele alınırken, bitki koruma ürünlerinin denetim aşamaları, dijital sistem entegrasyonu ve ilçe müdürlükleri tarafından yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Tekirdağ'da bitki koruma ürünlerinin kullanımına yönelik denetimlerin daha etkin yürütülmesi ve BReçete sisteminin uygulanmasında birlik sağlanması amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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