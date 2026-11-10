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        Tekirdağ'da bitki koruma ürünlerinde B-Reçete değerlendirmesi yapıldı

        Tekirdağ'da bitki koruma ürünlerinin kullanımına yönelik denetimlerin daha etkin yürütülmesi ve BReçete sisteminin uygulanmasında birlik sağlanması amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Tekirdağ'da bitki koruma ürünlerinde B-Reçete değerlendirmesi yapıldı

        Tekirdağ'da bitki koruma ürünlerinin kullanımına yönelik denetimlerin daha etkin yürütülmesi ve BReçete sisteminin uygulanmasında birlik sağlanması amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen toplantı, İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Toplantıda, BReçete sisteminin uygulanmasına ilişkin süreçler detaylı şekilde ele alınırken, bitki koruma ürünlerinin denetim aşamaları, dijital sistem entegrasyonu ve ilçe müdürlükleri tarafından yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

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        İl genelinde gerçekleştirilecek saha denetimlerinde uygulama birliğinin sağlanması, denetim süreçlerinde koordinasyonun güçlendirilmesi ve teknik personelin çalışmalarını ortak standartlar doğrultusunda yürütmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Toplantının, BReçete sisteminin sahadaki uygulamalarının etkinliğinin artırılması ve bitki koruma ürünlerine yönelik denetimlerde koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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