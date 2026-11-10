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        Tekirdağ'da "2. Karabağ Savaşı Zaferi" söyleşisi düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türkiye Azerbaycan Öğrenci Topluluğu, "2. Karabağ Savaşı Zaferi" konulu söyleşi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Tekirdağ'da "2. Karabağ Savaşı Zaferi" söyleşisi düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türkiye Azerbaycan Öğrenci Topluluğu, "2. Karabağ Savaşı Zaferi" konulu söyleşi düzenledi.

        Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başladı.

        Programın açılışında konuşan NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Karabağ Zaferi'nin Türk devletleri arasındaki işbirliği ve kardeşliğin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

        Taşan, Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihte önemli başarıların yanı sıra işgal ve mağduriyet dönemlerini de yaşadığını belirtti.

        Anadolu ve İstanbul'un işgal edildiği günlerin tarihsel hafızada önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Taşan, "Geçmişte ders alacağımız hususlar olduğu gibi 2. Karabağ Zaferi'nde örnek alacağımız büyük işbirlikleri var. Bu işbirliklerinin her zaman güçlü olmasını temenni ediyorum." dedi.

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        Taşan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkisinin diğer Türk devletleriyle de güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, Türk dünyasında birlik ve dayanışmanın daha geniş bir çerçevede sürdürülmesi temennisinde bulundu.

        NKÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökmen Kantar da Türkiye ile Azerbaycan arasında 2010 yılında önemli bir anlaşma imzalandığını hatırlattı.

        İki ülkenin bütüncül güvenlik, meşru müdafaa, askeri kapasite ve savunma sanayisi alanlarında önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Kantar, Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'in bu işbirliğinin önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

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        Söyleşi, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

        Programa, NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan'ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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