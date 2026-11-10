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        Tekirdağ'da süne zararlısına karşı yeni sezon hazırlığı Kışlak alanlarında popülasyon yoğunluğu incelendi

        Tekirdağ'da tarımsal üretimi tehdit eden süne zararlısına karşı saha çalışmaları gerçekleştirildi. İl genelinde yürütülen süne kışlak survey çalışmaları kapsamında zararlının kışlama alanlarındaki popülasyon yoğunluğu incelenerek elde edilen veriler kayıt altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Tekirdağ'da süne zararlısına karşı yeni sezon hazırlığı Kışlak alanlarında popülasyon yoğunluğu incelendi

        Tekirdağ'da tarımsal üretimi tehdit eden süne zararlısına karşı saha çalışmaları gerçekleştirildi. İl genelinde yürütülen süne kışlak survey çalışmaları kapsamında zararlının kışlama alanlarındaki popülasyon yoğunluğu incelenerek elde edilen veriler kayıt altına alındı.

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri il genelindeki bitki sağlığı gözlem ve denetim faaliyetleri kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi. Araziye çıkan teknik personel, süne zararlısının kış dönemini geçirdiği alanlarda incelemelerde bulunarak popülasyon durumunu değerlendirdi.

        Çalışmalarda süne zararlısının kışlak alanlarındaki varlığı ve yoğunluğu araştırılırken, yapılan gözlem ve sayımlar sonucunda elde edilen sonuçlar ekiplerce kayıt altına alındı. Belirlenen alanlarda gerçekleştirilen incelemelerle zararlının mevcut durumuna ilişkin verilerin ortaya konulması amaçlandı.

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        Özellikle hububat üretiminde önemli verim ve kalite kayıplarına neden olabilen süne zararlısına karşı mücadele çalışmalarının doğru zamanda ve etkin şekilde planlanabilmesi için kışlak survey faaliyetleri önem taşıyor. Kışlak döneminde elde edilen popülasyon verileri, zararlının bir sonraki üretim sezonunda tarlalarda oluşturabileceği riskin değerlendirilmesine ve mücadele takviminin oluşturulmasına katkı sağlıyor.

        Saha çalışmalarından elde edilen veriler doğrultusunda teknik raporların hazırlanacağı, bu raporların önümüzdeki üretim sezonunda süne zararlısına yönelik izleme, değerlendirme ve mücadele faaliyetlerine yol göstereceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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