Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Serbest dalışta dünya şampiyonu Ediz Duman'ın gelecek seneki hedefi üç dünya rekoru

        Serbest dalışta dünya şampiyonu Ediz Duman'ın gelecek seneki hedefi üç dünya rekoru

        MESUT KARADUMAN - 2026 Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan milli sporcu Ediz Duman, başarılarına yenilerini ekleyip gelecek sene üç dünya rekoru kırmayı hedeflediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Serbest dalışta dünya şampiyonu Ediz Duman'ın gelecek seneki hedefi üç dünya rekoru

        MESUT KARADUMAN - 2026 Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan milli sporcu Ediz Duman, başarılarına yenilerini ekleyip gelecek sene üç dünya rekoru kırmayı hedeflediğini söyledi.


        Geçen ay Sırbistan'da gerçekleştirilen 2026 CMAS Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ediz Duman, çift palet ve paletsiz kategorilerinde dünya şampiyonu olarak iki altın madalya kazandı.


        Milli sporcu, geçen yıl Yunanistan'da düzenlenen CMAS Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda ise mono palet kategorisinde gümüş, paletsiz kategorisinde de bronz madalya elde etmişti.


        Başarılı performansıyla Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil eden Ediz Duman, serbest dalışta kariyerine yeni başarılar eklemeyi hedefliyor.


        Milli sporcu Ediz Duman, AA muhabirine, Sırbistan'daki şampiyonada genç erkekler kategorisinin en genç sporcuları arasında yer aldığını söyledi.





        - "Önümüzdeki yıl üç dünya rekoru kırmayı hedefliyorum"


        Organizasyon öncesinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiğini aktaran 15 yaşındaki sporcu, "Sağlık sorunlarına rağmen yine de gayet güzel bir şekilde başardım. Çift palet ve paletsiz branşlarında iki dünya şampiyonluğu aldım. Genç erkekler kategorisindeki en genç kişiydim. Ondan dolayı bir tık zorlu geçmiş olsa da seneye hedeflerimiz daha da büyümüş oldu. Seneye üç dünya rekoru hedefim var." diye konuştu.


        Milli sporcu, Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gurur verici olduğunu dile getirdi.


        Kürsüye şampiyon olarak çıkmanın farklı bir heyecan olduğunu kaydeden Ediz Duman, "Çok güzel hisler yaşadım. Umarım yaşamaya da devam edeceğim. Seneye de bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Geçen seneki başarımın ardından bu seneki gelişimim güzeldi. Bunu Dünya Şampiyonası'nda çok fazla yansıtmamış olsam da ilerleyen süreçte daha iyi yansıyacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.


        Gelecek yıl için hedeflerini daha da büyüttüğünü belirten Ediz Duman, "Önümüzdeki yıl üç dünya rekoru kırmayı hedefliyorum. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Daha büyük başarılara ulaşacağıma inanıyorum. Ülkemi temsil etmek gerçekten beni çok gururlandırıyor. Özellikle uluslararası arenalarda bayrağımızı temsil etmek, marşımızı okutmak gerçekten çok güzel hisler barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.


        Milli takım antrenörü Sertan Aydın ise Ediz Duman'ın geçen yıl kazandığı madalyaların üzerine bu yıl 2 dünya şampiyonluğu ekleyerek önemli bir başarıya imza attığını söyledi.


        Sporcusunun kısa sürede büyük gelişim gösterdiğini ifade eden Aydın, Ediz Duman'ın disiplinli çalışmasıyla gelecek yıllarda da uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde edebilecek potansiyele sahip olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü

        Benzer Haberler

        Perinthos Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan tiyatroda, Helenistik Dönem'e ai...
        Perinthos Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan tiyatroda, Helenistik Dönem'e ai...
        Tekirdağ'da Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı ya...
        Tekirdağ'da Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı ya...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da Kadın Dostu Kentler Programı eğitimi düzenlendi
        Tekirdağ'da Kadın Dostu Kentler Programı eğitimi düzenlendi
        Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin, TİKA Başkanı Eren'i ziyaret etti
        Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin, TİKA Başkanı Eren'i ziyaret etti
        Çorlu'da Doğal Yaşam Alanı hizmete açıldı
        Çorlu'da Doğal Yaşam Alanı hizmete açıldı