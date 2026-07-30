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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

        Yücel ve Turanlı makamda bir süre görüştü.

        Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.

        -Vali Yardımcısı Öztürk'ten Kaymakam Kızıltoprak'a ziyaret

        Tekirdağ Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Marmaraereğlisi Kaymakamı Dr. Fatih Kızıltoprak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Ziyarette Öztürk ve Kızıltoprak, bir süre görüşerek çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

        Kızıltoprak, ziyaret için Öztürk'e teşekkür etti.

        -Kapaklı'da açık hava sinema etkinliği düzenlendi

        Kapaklı Belediyesince düzenlenen "Yıldızlar Işığında Sinema Geceleri" etkinliği Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında vatandaşlar, açık havada "Aya Sihirli Yolculuk" animasyon filmini izledi.

        Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaz boyunca farklı mahallelerde devam edecek etkinliklerle vatandaşları açık hava sinemasıyla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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