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        Tekirdağ'da zincirleme kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Tekirdağ'da zincirleme kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        İnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada, B.A. idaresindeki 59 ALA 713 plakalı hafif ticari araç ile S.Ş. yönetimindeki 39 ABM 966 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparken, savrulan hafif ticari araç da aynı yönde seyreden G.T. yönetimindeki 59 ALZ 514 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılardan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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