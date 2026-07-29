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        Tekirdağ'da "ABD Pazarına Eyaletler Bazında Giriş Stratejileri: Fırsatlar ve Tehditler" paneli düzenlendi

        Tekirdağ'da Türk-Amerikan İş Adamları Derneği, Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA-AmCham) tarafından Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) iş birliğiyle "ABD Pazarına Eyaletler Bazında Giriş Stratejileri: Fırsatlar ve Tehditler" başlıklı panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Tekirdağ'da "ABD Pazarına Eyaletler Bazında Giriş Stratejileri: Fırsatlar ve Tehditler" paneli düzenlendi

        Tekirdağ'da Türk-Amerikan İş Adamları Derneği, Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA-AmCham) tarafından Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) iş birliğiyle "ABD Pazarına Eyaletler Bazında Giriş Stratejileri: Fırsatlar ve Tehditler" başlıklı panel gerçekleştirildi.

        TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, dünyanın sürekli değiştiğini ve fırsatlar sunduğunu söyledi.

        Dünyada değişen sistem ve tedarik süreçlerine dikkati çeken Sanlı, "Dünyada sistem ve sistematikler değişiyor. Tedarik sistemleri de değişiyor. Uzakları yakın etmek zorundayız." dedi.

        Sanlı, Türkiye'nin dünya pazarı için son yıllarda hızla geliştiğini ve dönüştüğünü belirtti.

        Dünyadaki gelişmeleri takip etmenin önemli olduğunu anlatan Sanlı, "Artık tek düze bakamayız. Dünyaya artık şaşı bakmamız gerekiyor. Bir gözümüz Çin'de olmalı. Bir gözümüz Amerika'da olmalı. Bu anlamda Amerika pazarı fırsatlar içeriyor. Amerika'yı sadece tek bir ülke, devlet, pazar görmemiz lazım." diye konuştu.

        Sanlı, her geçen gün imkanların ve olanakların geliştiğini, bunların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

        Türkiye'de bulunan sanayici ve girişimcilerin uzak pazarlara erişmek için çaba sarf etmesi gerektiğine dikkati çeken Sanlı, şunları kaydetti:


        "Türkiye'nin rahmetli Turgut Özal'ın vizyonuyla bugün hala ticari ve sanayi işletmeleri olarak o dönemin ekmeğini yiyoruz. Onun üzerine de gelişti. Anadolu'da gerçekten bir gelişim ve dönüşüm var bu noktada. Geliştirmemiz gereken başka alan ne? 2 ile 4 saat uçuş mesafesinin haricinde pazarlara hitap etme kabiliyeti."

        Panelde daha sonra Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve TABA-AmCham Tekirdağ Temsilcisi Sedat Güner de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Musa Pınar "ABD Pazarında Marka Konumlandırması ve Eyalet Bazlı Tüketici Davranışları" ve TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Beşir Kemal Ustaoğlu "ABD'de Yatırım Fırsatları, Eyalet Bazlı Teşvikler ve Girişimcilik" başlıklı sunumlarını yaptı.

        Panelde, "Trakya'nın ABD Pazarına Açılımı: İhracat, Yatırım ve Kalkınma Destekleri", "Kurumsal Yapılanma ve Risk Yönetimi", "ABD Pazarına Giriş ve Yatırımcı Vize Süreçleri", "Tedarik Zinciri ve İhracat Stratejileri" ile "Şirket Kuruluşu ve Yatırımcı Vizeleri" konuları katılımcılara anlatıldı.

        Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.






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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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