Tekirdağ'ın Saray ilçesinde denize girilmesi yasaklandı

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Jandarma ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

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