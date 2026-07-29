Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da atık denetimlerinde 22 işletmeye 14 milyon lira ceza

        Tekirdağ'da atık denetimlerinde 22 işletmeye 14 milyon lira ceza

        Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen denetimlerde atıklarını mevzuata uygun şekilde yönetmediği belirlenen 22 işletmeye 14 milyon 32 bin 174 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Tekirdağ'da atık denetimlerinde 22 işletmeye 14 milyon lira ceza

        Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen denetimlerde atıklarını mevzuata uygun şekilde yönetmediği belirlenen 22 işletmeye 14 milyon 32 bin 174 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla atık yönetimine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, atık işleme ve geri kazanım tesisleri ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin atıkların toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafına ilişkin yükümlülükleri incelendi.

        Kontrollerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 22 işletmeye toplam 14 milyon 32 bin 174 lira idari para cezası verildi.

        Denetimlerde ayrıca 2 işletmenin faaliyeti durduruldu.

        Açıklamada, çevrenin korunması ve atıkların mevzuata uygun şekilde yönetilmesinin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kadın dostu kent yolunda güçlü adımlar
        Tekirdağ'da kadın dostu kent yolunda güçlü adımlar
        Uçmakdere'de yılın ilk 6 ayında 20 bin kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı
        Uçmakdere'de yılın ilk 6 ayında 20 bin kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı
        Saman balyaları alevlere teslim oldu: Yaklaşık 2 bin balya kül oldu
        Saman balyaları alevlere teslim oldu: Yaklaşık 2 bin balya kül oldu
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        1'inci Ordu Komutanı Ersay'dan Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
        1'inci Ordu Komutanı Ersay'dan Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
        Vali Soytürk, Ulusal Staj Programı kapsamındaki öğrencileri kabul etti
        Vali Soytürk, Ulusal Staj Programı kapsamındaki öğrencileri kabul etti