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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi'nde yürüttüğü yol çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi'nde yürüttüğü yol çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

        Bölgede dere üzerine yapılacak menfezle ulaşımın daha güvenli ve rahat hale getirilmesinin hedeflendiğini belirten Nallar, çalışmaların mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

        -Çorlu Ticaret Borsası yönetiminden Başkan Sarıkurt'a ziyaret

        Çorlu Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binasında gerçekleşen ziyarette kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Sarıkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yavuz ve yönetimine teşekkür etti.

        -İl Göç İdaresi Müdürü Gümüş'ten Kaymakam Kızıltoprak'a ziyaret

        Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş, Marmaraereğlisi Kaymakamı Dr. Fatih Kızıltoprak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, makamda gerçekleşen ziyarette çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

        Kaymakam Kızıltoprak, ziyareti ve iyi dilekleri dolayısıyla Gümüş'e teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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