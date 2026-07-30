Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin, TİKA Başkanı Eren'i ziyaret etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren'i ziyaret etti.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TİKA Başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette, Şahin ve Eren makamda bir süre sohbet etti.



Ziyarette, kurumlar arasındaki iş birliği imkanları ve çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.



Ziyarette Rektör Şahin, TİKA Başkanı Eren'e, Namık Kemal Üniversitesi tarafından yayımlanan prestij eserlerinden, vatan şairi Namık Kemal'in kaleme aldığı iki ciltten oluşan "Celaleddin Harezmi" adlı kitabı hediye etti.







