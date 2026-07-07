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        Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi toplandı

        Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi toplandı

        Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki toplantı Belediye Başkanı Volkan Nallar başkanlığında yapıldı.

        Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nallar, önceki toplantının tutanak özetini okutmasıyla başladı.

        Gündemde yer alan, bazı maddeler oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

        Ayrıca haziran ayında yapılan meclis toplantısında belediye ihtisas komisyonlarına havale edilen evraklar görüşülerek karara bağlandı.

        Galeri
        Galeri

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