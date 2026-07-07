Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi toplandı

Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki toplantı Belediye Başkanı Volkan Nallar başkanlığında yapıldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nallar, önceki toplantının tutanak özetini okutmasıyla başladı. Gündemde yer alan, bazı maddeler oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. Ayrıca haziran ayında yapılan meclis toplantısında belediye ihtisas komisyonlarına havale edilen evraklar görüşülerek karara bağlandı.

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