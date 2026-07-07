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        Süleymanpaşa Belediyesinin tarımsal üretim seraları ziyaret edildi

        Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, belediye bünyesinde tarımsal üretim yapılan seraları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Süleymanpaşa Belediyesinin tarımsal üretim seraları ziyaret edildi

        Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, belediye bünyesinde tarımsal üretim yapılan seraları ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin ve Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy ile seralarda incelemelerde bulundu.

        Ziyarette seralarda yetiştirilen ürünler hakkında bilgi paylaşılırken, yakın dönemde hayata geçirilmesi planlanan tarımsal projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Görüşmede tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişi yapıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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