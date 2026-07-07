Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden sıcaklık uyarısı

        Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden sıcaklık uyarısı

        Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, bebekler, çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar ve açık alanda çalışanlar için sağlık riski oluşturduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden sıcaklık uyarısı

        Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, bebekler, çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar ve açık alanda çalışanlar için sağlık riski oluşturduğunu bildirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının yükseldiği, bu durumun çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtildi.

        Açıklamada, günün en sıcak saatleri olan 10.00-16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, açık renkli ve hafif kıyafetler tercih edilmesi, bol sıvı tüketilmesi ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiği kaydedildi.

        Bebek, çocuk, engelli bireyler ve hayvanların park halindeki araçlarda bırakılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, kapalı alanların havalandırılması ve vücut ısısının düşürülmesi için sık sık duş alınmasının ya da ellerin, yüzün ve ensenin soğuk suyla serinletilmesinin faydalı olacağı ifade edildi.

        Beslenme konusunda da uyarılarda bulunulan açıklamada, susama hissi beklenmeden gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmesi, yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılması, sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmesi tavsiye edildi.

        Açıklamada ayrıca, açık alanda çalışanlar ile okul, kreş, huzurevi, bakım merkezi ve hastane gibi toplu yaşam alanlarında bulunanlar için ek tedbirler alınması gerektiği, iş yerlerinde havalandırmanın sağlanması, düzenli sıvı molaları verilmesi ve sıcak çarpmasına karşı personelin bilgilendirilmesinin önem taşıdığı belirtildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da tarihi NATO zirvesi!
        Ankara'da tarihi NATO zirvesi!
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Trump'tan kıymada indirim açıklaması
        Trump'tan kıymada indirim açıklaması
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        ABD'yi farklı yenen Belçika çeyrek finalde!
        ABD'yi farklı yenen Belçika çeyrek finalde!
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        İspanya, Portekiz'i 90+1'de yıktı!
        İspanya, Portekiz'i 90+1'de yıktı!
        Sıcak etkili olacak... 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Sıcak etkili olacak... 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        Ronaldo'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda!
        Ronaldo'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda!
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!
        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak

        Benzer Haberler

        Anıza ayçiçeği ekimi yapan çiftçi kazanıyor
        Anıza ayçiçeği ekimi yapan çiftçi kazanıyor
        Süleymanpaşa Belediyesinin tarımsal üretim seraları ziyaret edildi
        Süleymanpaşa Belediyesinin tarımsal üretim seraları ziyaret edildi
        Muratlı'da çatı yangını
        Muratlı'da çatı yangını
        Tekirdağ'da dar sokaklarda huzur uygulaması: Bin 338 kişi sorgulandı
        Tekirdağ'da dar sokaklarda huzur uygulaması: Bin 338 kişi sorgulandı
        Tekirdağ'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması
        Tekirdağ'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması
        Tekirdağ Müftüsü Bilgiç, Çorlu'da personelle buluştu
        Tekirdağ Müftüsü Bilgiç, Çorlu'da personelle buluştu