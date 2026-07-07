Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden sıcaklık uyarısı

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, bebekler, çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar ve açık alanda çalışanlar için sağlık riski oluşturduğunu bildirdi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının yükseldiği, bu durumun çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtildi.



Açıklamada, günün en sıcak saatleri olan 10.00-16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, açık renkli ve hafif kıyafetler tercih edilmesi, bol sıvı tüketilmesi ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiği kaydedildi.



Bebek, çocuk, engelli bireyler ve hayvanların park halindeki araçlarda bırakılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, kapalı alanların havalandırılması ve vücut ısısının düşürülmesi için sık sık duş alınmasının ya da ellerin, yüzün ve ensenin soğuk suyla serinletilmesinin faydalı olacağı ifade edildi.



Beslenme konusunda da uyarılarda bulunulan açıklamada, susama hissi beklenmeden gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmesi, yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılması, sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmesi tavsiye edildi.



Açıklamada ayrıca, açık alanda çalışanlar ile okul, kreş, huzurevi, bakım merkezi ve hastane gibi toplu yaşam alanlarında bulunanlar için ek tedbirler alınması gerektiği, iş yerlerinde havalandırmanın sağlanması, düzenli sıvı molaları verilmesi ve sıcak çarpmasına karşı personelin bilgilendirilmesinin önem taşıdığı belirtildi.







