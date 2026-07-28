Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Süleymanpaşa Belediyesinden vektörlerle mücadele çalışması

        Süleymanpaşa Belediyesinden vektörlerle mücadele çalışması

        Süleymanpaşa Belediyesi, halk sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla ilçe genelinde karasinek, sivrisinek, kene ve pire gibi vektörlere yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 08:43 Güncelleme:
        Süleymanpaşa Belediyesinden vektörlerle mücadele çalışması

        Süleymanpaşa Belediyesi, halk sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla ilçe genelinde karasinek, sivrisinek, kene ve pire gibi vektörlere yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Vektörlerle Mücadele Ekipleri, özel donanımlı araçlar ve sertifikalı personelle ilçenin 78 mahallesinde haftanın 7 günü görev yapıyor.

        Kış aylarında kışlak mücadelesiyle başlayan çalışmalar, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yoğunlaştırıldı.

        Ekipler, karasinek oluşumunun önlenmesi amacıyla çöp konteynerlerinde, pire ve kene riskine karşı ise çocuk parkları ile festival alanlarında düzenli ilaçlama gerçekleştiriyor.

        Mayıs ayından itibaren mücadele programını genişleten ekipler, gündüz saatlerinde su birikintileri ve diğer üreme alanlarında larva ilaçlaması yaparken, saat 18.00'den sonra ise ilçe genelinde uçkun (erişkin haşere) ilaçlama çalışması yürütüyor.

        Çalışmaların, 4 ilaçlama aracı, 4 araç üstü ilaçlama ekipmanı ve ilaçlama belgesine sahip 8 personelle sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, mücadelede kalıcı başarı için vatandaşların da çevrelerinde su birikintisi oluşmasına izin vermemeleri ve haşere üremesine neden olabilecek unsurları ortadan kaldırmaları istendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Gülben Ergen adliyede
        Gülben Ergen adliyede
        6 Şubat'ta 13 sporcunun öldüğü yurt davasında Yargıtay'dan flaş karar
        6 Şubat'ta 13 sporcunun öldüğü yurt davasında Yargıtay'dan flaş karar
        ABD Çin'e karşı harekete mi geçti?
        ABD Çin'e karşı harekete mi geçti?
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        ABD-İran Savaşı'nda altıncı ay
        ABD-İran Savaşı'nda altıncı ay
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        7 yaşındaki kızının gözü önünde eşini öldürdü
        7 yaşındaki kızının gözü önünde eşini öldürdü
        "Oğlum ölmedi, hâlâ benimle"
        "Oğlum ölmedi, hâlâ benimle"
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Sınav ve atama sonuçlarında yeni dönem
        Sınav ve atama sonuçlarında yeni dönem
        Karadağ, Türkiye'ye vize uygulayacak
        Karadağ, Türkiye'ye vize uygulayacak
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Aidiyetin zaferi
        Aidiyetin zaferi
        Doktorlar emeklilikte adalet bekliyor
        Doktorlar emeklilikte adalet bekliyor

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 15 milyon lira ceza
        Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 15 milyon lira ceza
        Sahilden 100 torba atık toplandı
        Sahilden 100 torba atık toplandı
        Tekirdağ'da kıyı temizliği etkinliği düzenlendi
        Tekirdağ'da kıyı temizliği etkinliği düzenlendi
        Uçmakdere'nin kartpostallık kıyıları havadan görüntülendi
        Uçmakdere'nin kartpostallık kıyıları havadan görüntülendi