Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Lütfi Çağatay Onar'ı ziyaret etti.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kentte yürütülen sağlık hizmetleri ile kurumlar arası iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.



Onar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erten'e teşekkür etti.



-İl Emniyet Müdürü Turanlı'dan Kaymakam Kızıltoprak'a ziyaret



Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Marmaraereğlisi Kaymakamlığı görevine atanan Fatih Kızıltoprak'ı ziyaret etti.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Turanlı, Kızıltoprak'a yeni görevinde başarı dileyerek hayırlı olsun temennilerini iletti.



Kızıltoprak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Turanlı'ya teşekkür etti.



-Marmaraereğlisi'nde kilit taşı döşeme çalışmaları sürüyor



Marmaraereğlisi Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü kilit taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla farklı mahallelerde yol düzenleme ve kilit taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.



Çalışmalar kapsamında yolların daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, belediye ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ettiği kaydedildi.













