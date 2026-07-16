Tekirdağ açıklarında 2 yunus görüntülendi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde yüzeye çıkan 2 yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Marmara Denizi'ne tekneyle açılan İbrahim Özkan, yüzeye çıkıp bir süre sonra gözden kaybolan yunusları, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Özkan, gazetecilere, yunuslara her zaman denk gelemediklerini söyledi. Yunusların çok güzel görüntüler oluşturduğunu belirten Özkan, bu görüntüleri kaydetmekten keyif aldığını dile getirdi.

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