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        Tekirdağ açıklarında 2 yunus görüntülendi

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde yüzeye çıkan 2 yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Tekirdağ açıklarında 2 yunus görüntülendi

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde yüzeye çıkan 2 yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Marmara Denizi'ne tekneyle açılan İbrahim Özkan, yüzeye çıkıp bir süre sonra gözden kaybolan yunusları, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.


        Özkan, gazetecilere, yunuslara her zaman denk gelemediklerini söyledi.

        Yunusların çok güzel görüntüler oluşturduğunu belirten Özkan, bu görüntüleri kaydetmekten keyif aldığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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