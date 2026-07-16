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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından servislerde inceleme ve ziyaret gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından servislerde inceleme ve ziyaret gerçekleştirildi.

        Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile hastane yöneticileri, bina turu kapsamında servisleri ziyaret ederek hastalar ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Ziyaretlerde servislerin işleyişi yerinde değerlendirilirken, birim sorumluları ve çalışanlarla görüş alışverişinde bulunuldu. Tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Tabakoğlu, sağlık durumları hakkında bilgi alarak talep ve önerilerini dinledi.

        Tabakoğlu, sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek başarı diledi.

        - Tekirdağ'da koruyucu sağlık hizmetlerine davet

        Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmak üzere Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet etti.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sağlıklı yaşamın desteklenmesine yönelik çeşitli hizmetlerin ücretsiz sunulduğu belirtildi.

        Açıklamada, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve sağlıklarını koruması amacıyla hizmet veren merkezlerden yararlanmaları önerildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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