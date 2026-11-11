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        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı ertelendi

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısı, Yeni Parti meclis üyelerinin katılmaması ve CHP'li üyelerin salonu terk etmesi nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 13 Kasım'a ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı ertelendi

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısı, Yeni Parti meclis üyelerinin katılmaması ve CHP'li üyelerin salonu terk etmesi nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 13 Kasım'a ertelendi.

        Yeni Parti Tekirdağ İl Başkanı Mehmet Sabri Yüce, parti yöneticileri ve büyükşehir belediye meclis üyeleri, toplantı öncesinde Büyükşehir Belediye binası önünde bir araya geldi.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Yüce, vatandaşların sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmanın önemli sorumluluklarından biri olduğunu söyledi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in partisinden istifasını bu sorumluluk çerçevesinde değerlendirdiklerini belirten Yüce, "Herkesin siyasi tercihini değiştirme hakkı vardır. Seçilmiş bir belediye başkanının aldığı kararlar, kendisine güvenerek oy veren hemşehrilerimizi yakından ilgilendirir." dedi.

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        Yüce, Yüceer'in parti kurultay delegeliğinden de feragat ettiğini ifade etti.

        Yüceer'in aldığı kararın çelişki yarattığını savunan Yüce, söz konusu kararı doğru bulmadıklarını ve vatandaşların iradesini savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Yüce, aldıkları karar doğrultusunda Yeni Partinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin kasım ayı olağan toplantısına katılmayacağını dile getirdi.

        CHP Grup Sözcüsü Varol Türel de meclis salonunda yaptığı açıklamada, Yüceer'in önce CHP'den şimdi de başka bir partiden istifa ettiğini ve düşündürücü bir süreç yaşadıklarını anlattı.

        Açıklamanın ardından CHP'li büyükşehir belediye meclis üyeleri salonu terk etti.

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        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner'in yaptığı yoklamada toplantı yeter sayısına ulaşılamayınca meclis toplantısı 13 Kasım'a ertelendi

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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