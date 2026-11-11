Trakya'da tarımda iklim değişikliğine karşı uluslararası iş birliği

Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı çerçevesinde yürütülen ADAPTAGRI projesinin teknik eğitim programı, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen heyetlerin katılımıyla Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı koordinesinde hayata geçirilen "Tarımda İklime Uyum İçin Bölgelerarası İş Birliği (ADAPTAGRI)" projesi kapsamında düzenlenen teknik eğitim programı, 56 Kasım tarihlerinde Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Programa, proje ortaklarından Dobruca Tarım ve İşletme Okulu (DABS) ile Kuzey Evros Kırsal Araştırma ve Geliştirme Şirketi (EEABE) heyetlerinin yanı sıra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleri ve S.S. Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yetkilileri katıldı.

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İki gün süren programın ilk gününde, Trakya Bölgesi çiftçilerinin iklim değişikliği ve akıllı tarıma yönelik yaklaşımlarını ele alan sunumlar gerçekleştirildi. Eğitimlerde iklime dayanıklı tarım, yeni gıdalar, Avrupa Birliği kalite şemaları, tarım sektöründe dijital dönüşüm, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi hizmetleri, sürdürülebilir tarımsal kalkınma ve yenilikçi tarım uygulamaları konuları ele alındı.

Program kapsamında Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen heyetler, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni de ziyaret etti. Ziyarette konuklara, müzede sergilenen arkeolojik ve etnografik eserler eşliğinde Tekirdağ'ın binlerce yıllık tarihi geçmişi ve kültürel mirası tanıtıldı.

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Teknik eğitimin ikinci gününde ise saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Heyetler, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Kırklareli Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sözleşmesi 21 Ağustos 2025 tarihinde imzalanan ve 18 ay sürmesi planlanan ADAPTAGRI projesinin toplam bütçesi 513 bin 814 euro olarak açıklandı. Proje bütçesinin 462 bin 432 euroluk bölümü Interreg Programı tarafından karşılanıyor.

Proje ile Karadeniz Havzası'nda özellikle tarla bitkileri üretimini tehdit eden kuraklık, su kıtlığı ve sıcak hava dalgaları gibi iklim kaynaklı risklere karşı bölgenin uyum kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda dron teknolojilerinin kullanıldığı pilot uygulamalar, ülkeler arası eğitim programları ve Akıllı ve Yeşil Tarım Bilgi Platformu aracılığıyla tarım sektöründe bilgi paylaşımının ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.