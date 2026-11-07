Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ Emniyetinden sosyal medya kullanıcılarına güvenlik uyarısı

        Tekirdağ Emniyetinden sosyal medya kullanıcılarına güvenlik uyarısı

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya ve internet kullanımında kişisel bilgilerin korunması ve dijital güvenliğin sağlanması konusunda vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Tekirdağ Emniyetinden sosyal medya kullanıcılarına güvenlik uyarısı

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya ve internet kullanımında kişisel bilgilerin korunması ve dijital güvenliğin sağlanması konusunda vatandaşları uyardı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan bilgilendirmede, sosyal medya ve internet ortamında yapılan her paylaşımın dijital dünyada iz bıraktığına dikkat çekildi.

        Vatandaşların kişisel bilgilerini, fotoğraflarını ve özel hayatlarına ilişkin içerikleri paylaşırken dikkatli olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, tanınmayan kişilerden gelen mesajlara ve şüpheli bağlantılara karşı tedbirli davranılması istendi.

        REKLAM

        Açıklamada, sosyal medya paylaşımlarından önce düşünülmesi, kişisel bilgilerin korunması, kimlik doğrulaması yapılması ve internet üzerinden işlenen suçlara karşı bilinçli olunması gerektiği vurgulandı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün dijital dünyada güvenliğin artırılması amacıyla bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Tekirdağ NKÜ öğrencileri Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti
        Tekirdağ NKÜ öğrencileri Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti
        Eski TBMM Başkanı Şentop'tan AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına ziyaret
        Eski TBMM Başkanı Şentop'tan AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına ziyaret
        Tekirdağ'da üreticilerle buluşan ekipler tarımsal bilgilendirme yapıyor
        Tekirdağ'da üreticilerle buluşan ekipler tarımsal bilgilendirme yapıyor
        Tekirdağ'da Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık programı düzenlendi
        Tekirdağ'da Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık programı düzenlendi
        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında STEM eğitimi tamamlandı
        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında STEM eğitimi tamamlandı