Tekirdağ Emniyetinden sosyal medya kullanıcılarına güvenlik uyarısı

Açıklamada, sosyal medya paylaşımlarından önce düşünülmesi, kişisel bilgilerin korunması, kimlik doğrulaması yapılması ve internet üzerinden işlenen suçlara karşı bilinçli olunması gerektiği vurgulandı.

Vatandaşların kişisel bilgilerini, fotoğraflarını ve özel hayatlarına ilişkin içerikleri paylaşırken dikkatli olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, tanınmayan kişilerden gelen mesajlara ve şüpheli bağlantılara karşı tedbirli davranılması istendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan bilgilendirmede, sosyal medya ve internet ortamında yapılan her paylaşımın dijital dünyada iz bıraktığına dikkat çekildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya ve internet kullanımında kişisel bilgilerin korunması ve dijital güvenliğin sağlanması konusunda vatandaşları uyardı.

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