Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genç Yeşilay gönüllüleri tarafından Özel İlim Yayma Cemiyeti Tekirdağ Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genç Yeşilay gönüllüleri tarafından Özel İlim Yayma Cemiyeti Tekirdağ Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.
Program kapsamında Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) akran uygulayıcısı Befrin Yılmaz tarafından öğrencilere tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verildi.
Eğitimde bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ile bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Genç Yeşilay gönüllülerinin de katıldığı etkinlikle öğrencilerde bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi amaçlandı.
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