Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Genç Yeşilay gönüllülerinin de katıldığı etkinlikle öğrencilerde bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Eğitimde bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ile bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Program kapsamında Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) akran uygulayıcısı Befrin Yılmaz tarafından öğrencilere tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verildi.

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