Vali Soytürk Çorlu Ticaret Borsası yeni yönetimini kabul etti
Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Olcay Büyük ve beraberindeki yeni yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından kabul edildi.
Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Olcay Büyük ve beraberindeki yeni yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından kabul edildi.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarete, Çorlu Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nail Çalım da katıldı.
Vali Soytürk, Büyük ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşerek yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
Soytürk, borsa yönetimine çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.
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