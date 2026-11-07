Vali Soytürk Çorlu Ticaret Borsası yeni yönetimini kabul etti

Vali Soytürk, Büyük ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşerek yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Olcay Büyük ve beraberindeki yeni yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından kabul edildi.

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