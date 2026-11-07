Kapaklı'da Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde inceleme

Çetin, sokak hayvanlarının daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Merkezin çevre ve iç mekan düzenlemelerini de inceleyen Çetin, yetkililerden yürütülen çalışmalar ve sokak hayvanlarına sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

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