Tekirdağ NKÜ öğrencileri Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencileri, vatan şairi Namık Kemal'in eserleri ile tarihi ve kültürel eşyaların sergilendiği Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti.

Osmanlı mimarisiyle 19. yüzyılda inşa edilen ve 1993 yılında ziyarete açılan Namık Kemal Evi'nde öğrenciler, Tekirdağ'ın yetiştirdiği önemli edebiyatçılardan Namık Kemal'in yaşamı ve eserleri hakkında bilgi aldı.

Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi Sorumlusu Sezai Kurt, ziyaret sırasında öğrencilere evin tarihi, sergilenen eserler ve Namık Kemal'in hayatına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Müzede Namık Kemal'in eserleri, kitapları, fotoğrafları, arşivi ve yayımladığı gazetelerin yanı sıra vatandaşlar tarafından bağışlanan tarihi ve kültürel eşyalar da sergileniyor.