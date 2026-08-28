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        Tekirdağ NKÜ'de iklim değişikliğine dayanıklı 3 çeşit adayı geliştirildi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesinde, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklı ekmeklik buğday, acı bakla ve çim tohumu olmak üzere 3 çeşit adayı geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Tekirdağ NKÜ'de iklim değişikliğine dayanıklı 3 çeşit adayı geliştirildi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesinde, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklı ekmeklik buğday, acı bakla ve çim tohumu olmak üzere 3 çeşit adayı geliştirildi.

        Yaklaşık 10 yıllık çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilen çeşit adayları, tescil işlemleri için Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezine gönderildi.

        Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine, küresel iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla alternatif ve dayanıklı çeşitler geliştirdiklerini söyledi.

        Ani sıcaklık değişimleri ve kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirten Başer, geliştirdikleri çeşit adaylarının farklı lokasyonlarda denendiğini ifade etti.

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        Başer, yeni çeşit adaylarının iklimsel değişimlere karşı mevcut çeşitlere göre daha iyi tepki verdiğini dile getirdi.

        - "Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle bu çalışmalara yöneliyoruz"

        Üç çeşit adayını bu yıl tescil için gönderdiklerini anlatan Başer, şöyle konuştu:

        "Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle bu çalışmalara yöneliyoruz. Bu yıl 3 yeni adayımızı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezine gönderiyoruz. Bunlardan biri ekmeklik buğday çeşit adayımız. Üç lokasyondaki denemelerde ortalama 800-900 kilogram verim sağlayan, kalite açısından da mevcut çeşitlerin üzerinde olan yeni bir adayımız var."

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        Başer, acı bakla çeşit adayının tescil edilmesi halinde üreticiler için önemli bir alternatif oluşturacağını vurguladı.

        Çim tohumu ihtiyacının büyük bölümünün yurt dışından karşılandığına dikkati çeken Başer, geliştirilen yerli çeşidin üreticilere alternatif olarak sunulacağını kaydetti.

        Çeşit adaylarını uzun süredir yakından takip ettiklerini anlatan Başer, "Yeni çeşitlerimiz farklı lokasyonlarda denendi. Ani sıcaklık dalgalanmaları ve kuraklık gibi faktörlerden daha az etkilendikleri belirlendi. Son 3 yıldaki denemeler sayesinde küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en net görüldüğü dönemdeki verimlerini de ölçtük." ifadelerini kullandı.

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        Başer, çeşit adaylarının kısa sürede tescil edilerek üreticilerin kullanımına sunulmasını beklediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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