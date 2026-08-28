Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Giriş: 28.08.2026 - 12:21 Güncelleme:
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
A.K. yönetimindeki 59 JE 575 plakalı otomobil, Hükümet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.A'ya çarptı.
Kazanın ardından sürücü A.K, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan S.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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