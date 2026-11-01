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        Tekirdağ peynir helvası geleneksel yöntemlerle sofralara ulaşıyor

        Tekirdağ'ın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden peynir helvası, süt ve geleneksel üretim yöntemleriyle hazırlanarak tüketicilere sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Tekirdağ peynir helvası geleneksel yöntemlerle sofralara ulaşıyor

        Tekirdağ'ın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden peynir helvası, süt ve geleneksel üretim yöntemleriyle hazırlanarak tüketicilere sunuluyor.

        Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, peynir helvası üretimi yapan bir işletmeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen üretici Berkan Gürkan, mesleğe memleketine duyduğu sevgi ve bu geleneksel lezzete ilgisi nedeniyle başladığını söyledi.

        Geleneksel lezzeti koruyarak üretim yapmayı hedeflediklerini belirten Gürkan, ilk günden bu yana kaliteli ürün hazırlamaya odaklandıklarını ifade etti.

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        Süzülen peynirlerin tencerelerde belirli bir kıvama gelinceye kadar kaynatıldığını aktaran Gürkan, bu aşamada diğer malzemelerin yavaş yavaş eklendiğini ve karışımın sürekli karıştırıldığını ifade etti.

        Hazırlanan karışımın daha sonra büyük üretim kazanına alındığını bildiren Gürkan, yaklaşık 30 dakika ile 1 saat arasında karıştırılan karışıma son aşamada şeker ilave edildiğini söyledi.

        Gürkan ayrıca coğrafi işaretli bu eşsiz lezzet için herkesi kente davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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