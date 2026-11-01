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        Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısının artması hedefleniyor

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, mavi bayraklı plaj sayısını 2 yıl içinde 13'e çıkarmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısının artması hedefleniyor

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, mavi bayraklı plaj sayısını 2 yıl içinde 13'e çıkarmayı hedefliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar kapsamında, Kumbağ'da 3 yeni plajın mavi bayrak kriterlerine uygun hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

        Projenin tamamlanmasıyla Tekirdağ genelindeki mavi bayraklı plaj sayısının 13'e ulaşması hedefleniyor.

        Mavi bayrak uygulaması, deniz suyu kalitesi, çevre yönetimi, can güvenliği, plaj donanımı ve sunulan hizmetler gibi kriterleri kapsıyor.

        Bu kapsamda görev yapan 45 sürekli personele yaz sezonunda 99 temizlik personeli ile 79 cankurtaran ve bot kaptanı destek veriyor.

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        Sahillerde toplam 223 kişilik ekiple hizmet yürütülüyor.

        Tekirdağ genelindeki 10 mavi bayraklı plajın 8'i Şarköy ilçesinde bulunuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentin doğal güzelliklerini koruyarak kıyı turizmini geliştirmeyi ve vatandaşlara nitelikli plaj olanakları sunmayı amaçladıklarını belirtti.

        Mavi bayraklı plaj sayısını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Yüceer, "Kıyılarımızı korumak, denizimizin temizliğini gözetmek ve vatandaşlarımıza daha nitelikli plajlar sunmak istiyoruz. Mavi bayraklı plaj sayımızı artırarak Tekirdağ'ın bu alandaki başarısını daha ileriye taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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