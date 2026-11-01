Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.
- Uyuşturucu hap ele geçirildi
Şarköy ilçesinde 3 şüphelinin üst aramalarında uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine üç kişiyi durdurdu.
Üst aramalarında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
- Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.
Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
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