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        Meme kanseriyle mücadelesinde umudunu hiç yitirmedi

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan 46 yaşındaki Berna Uraz, 2021 yılında meme kanseri tanısı almasının ardından başladığı zorlu tedavi sürecinde 21 kemoterapi ve 30 seans radyoterapi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Meme kanseriyle mücadelesinde umudunu hiç yitirmedi

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan 46 yaşındaki Berna Uraz, 2021 yılında meme kanseri tanısı almasının ardından başladığı zorlu tedavi sürecinde 21 kemoterapi ve 30 seans radyoterapi gördü.

        Doktorlarının gözetiminde zorlu bir tedavi süreci geçiren Uraz, yaşadığı güçlüklere rağmen hayata tutunmayı başardı.

        Tedavi sürecinde Mutlu Kent Çay Bahçesi’nde çalışmaya devam eden Uraz, yaşama sevincini kaybetmeden hastalıkla mücadelesini sürdürüyor.

        AA muhabirine konuşan Uraz, hastalığını ilk öğrendiğinde tanıyı kabullenmekte zorlandığını ancak zamanla tedavi sürecine odaklandığını söyledi.

        Hayat enerjisini hiçbir zaman kaybetmediğini belirten Uraz, kadınların hastalık karşısında güçlü durması gerektiğini ifade etti.

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        Kemoterapi sürecinde saç, kaş ve kirpik kaybının kadınları psikolojik olarak zorlayabildiğini anlatan Uraz, şunları kaydetti:

        "Kadınların güçlü olması gerekiyor. İlk etapta kemoterapiden çok korkuyorlar. Kadınlar için çok önemli olan saç, kaş ve kirpik kaybı yaşanabiliyor. Ancak bence bunlar önemli değil. Önemli olan tedaviye odaklanmak. Saçlarımız, kaşlarımız ve kirpiklerimiz bir süre sonra yeniden çıkabiliyor. Hormon tedavisiyle birlikte hayatımıza daha güzel bakabiliyoruz."

        Hastalığı ilk öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını, moralini yüksek tutmasının tedavi sürecinde kendisine güç verdiğini kaydeden Uraz, "Benim moralim olmasaydı, eve kapanıp hayata küsseydim bu süreci bu şekilde sürdüremezdim. Hastalığı ilk öğrendiğimde kabullenemiyordum. ‘Allah'ım, bu bir rüya mı? Ben olamam.' diye düşündüm. Çünkü hayata çok dolu dolu bakan, mutlu bir insandım." ifadelerini kullandı.

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        - "Hiç korkmasınlar, güçlü olsunlar ve moralleri çok yüksek olsun"

        Meme kanserinde erken tanının önemine dikkati çeken Uraz, kadınlara vücutlarındaki değişiklikleri ihmal etmemeleri ve şüpheli bir durumda vakit kaybetmeden hekime başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

        Uraz, kadınların korku nedeniyle sağlık kontrollerini ertelememesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kadınlara tavsiyem korkmasınlar. Her şeyin bir çaresi var. Tedavisi olan bir hastalık. Hayat yaşamaya değer. İlk etapta çocuklarım için hayata tutundum. Sonrasında çalışarak, bir kadın olarak kendi ayaklarımın üzerinde durmaya devam ettim. Vücudumda hastalık olduğunu düşünmeden kaldığım yerden devam ettim. Her konuda hayatımı sürdürdüm ve hala çalışıyorum."

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        Tedavi sürecinde dört lenf bezinin alındığını ve yüzde 60 engelli raporu bulunduğunu belirten Uraz, kolunda metastaz olduğunu, buna rağmen günlük yaşamını ve çalışma hayatını sürdürmeye gayret ettiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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