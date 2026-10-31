Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışı düzenlendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışı düzenlendi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışı düzenlendi.
Çerkezköy Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışlar, 7-8, 9-10, 11-12 ve 13 yaş ve üzeri kategorilerinde yapıldı.
Kadın ve erkek sporcular, 100 metre serbest, 50 metre kelebek, 50 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama ve 4x50 metre bayrak yarışlarında mücadele etti.
Yarışmaları izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, müsabakaların ardından düzenlenen törende sporculara madalyalarını takdim etti.
Organizasyonda Çorlu Belediyesi Spor Kulübü, TED Çorlu Koleji Spor Kulübü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Demir Yüzme İhtisas Kulübü'ne kupa verildi.
Yarışlara katılan 198 sporcunun tamamına katılım madalyası ve sertifika takdim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.