Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışı düzenlendi

Kadın ve erkek sporcular, 100 metre serbest, 50 metre kelebek, 50 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama ve 4x50 metre bayrak yarışlarında mücadele etti.

Çerkezköy Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışlar, 7-8, 9-10, 11-12 ve 13 yaş ve üzeri kategorilerinde yapıldı.

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