Tekirdağ'da TCG Işın'ı 4 bin kişi ziyaret etti

Gün boyunca devam eden ziyaretlerde 4 bin kişi TCG Işın'ı yakından görme fırsatı buldu.

Gemiyi ziyaret eden vatandaşlar, görevli personel eşliğinde gemiyi gezerek arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan donanım ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyarete açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma gemisi "TCG Işın"ı 4 bin kişi gezdi.

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