Tekirdağ'da TCG Işın'ı 4 bin kişi ziyaret etti
Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyarete açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma gemisi "TCG Işın"ı 4 bin kişi gezdi.
Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyarete açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma gemisi "TCG Işın"ı 4 bin kişi gezdi.
Ceyport Limanı'na demirleyen gemi, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dün vatandaşların ziyaretine açıldı.
Gemiyi ziyaret eden vatandaşlar, görevli personel eşliğinde gemiyi gezerek arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan donanım ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Gün boyunca devam eden ziyaretlerde 4 bin kişi TCG Işın'ı yakından görme fırsatı buldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.