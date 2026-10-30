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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çerkezköy Belediyesince Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tümer Sokak'ta yaklaşık 1500 metrekarelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çerkezköy Belediyesince Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tümer Sokak'ta yaklaşık 1500 metrekarelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde asfaltlama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması amacıyla yol yapım ve bakım çalışmalarına devam edileceği kaydedildi.

        - Çerkezköy TSO'ya ziyaret

        Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Özdemir ve İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Acar, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Çetin'i ziyaret etti.

        Çerkezköy TSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Özkan da yer aldı.

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        Başhekim Özdemir, yeniden başkanlığa seçilen Çetin ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni dönemde başarı diledi.

        Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özdemir ve Acar'a teşekkür etti.

        - Süleymanpaşa'da camilerde Kur'an-ı Kerim ve sohbet programı düzenlendi

        Süleymanpaşa ilçesinde "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım" teması kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet ve dua programı gerçekleştirildi.

        Sohteoğlu Camisi'nde akşam ile yatsı namazı arasında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda İlçe Vaizi Mahmut Karaaslan, camilerin manevi hayattaki yeri ile birlik ve beraberliğin güçlendirilmesindeki önemi hakkında sohbet etti.

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        Camilerin toplumsal dayanışma ve kaynaşmaya katkısına dikkat çekilen program, yapılan duanın ardından yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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