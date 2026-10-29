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        Görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş ev hapsiyle tahliye edildi

        Görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyedeki yapı ruhsatı ve iskan işlemlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş ev hapsiyle tahliye edildi

        Görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyedeki yapı ruhsatı ve iskan işlemlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’ndan ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

        Soruşturma kapsamında 31 Temmuz’da tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Dedetaş hakkında avukatı tarafından tahliye talebinde bulunuldu. Başvurunun ardından Dedetaş’ın ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verildi.

        Cezaevindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dışarı çıkan Dedetaş, avukatına ait araçla ceza infaz kurumundan ayrıldı. Dedetaş, çıkışta bekleyen basın mensuplarına görüntü vermedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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