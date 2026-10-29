Görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş ev hapsiyle tahliye edildi
Görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyedeki yapı ruhsatı ve iskan işlemlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan ev hapsi kararıyla tahliye edildi.
Görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyedeki yapı ruhsatı ve iskan işlemlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’ndan ev hapsi kararıyla tahliye edildi.
Soruşturma kapsamında 31 Temmuz’da tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Dedetaş hakkında avukatı tarafından tahliye talebinde bulunuldu. Başvurunun ardından Dedetaş’ın ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verildi.
Cezaevindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dışarı çıkan Dedetaş, avukatına ait araçla ceza infaz kurumundan ayrıldı. Dedetaş, çıkışta bekleyen basın mensuplarına görüntü vermedi.
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