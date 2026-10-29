Görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş ev hapsiyle tahliye edildi

Soruşturma kapsamında 31 Temmuz’da tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Dedetaş hakkında avukatı tarafından tahliye talebinde bulunuldu. Başvurunun ardından Dedetaş’ın ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verildi.

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