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        Tekirdağ'da TCG Işın gemisine ziyaretçi akını

        Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyarete açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Işın arama kurtarma gemisi, vatandaşların akınına uğradı. Gemiyi yakından görmek isteyen yüzlerce kişi limana gelirken, girişte oluşan uzun kuyruğun sonu gözden kayboldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Tekirdağ'da TCG Işın gemisine ziyaretçi akını

        Tekirdağ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyarete açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Işın arama kurtarma gemisi, vatandaşların akınına uğradı. Gemiyi yakından görmek isteyen yüzlerce kişi limana gelirken, girişte oluşan uzun kuyruğun sonu gözden kayboldu.

        Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ceyport Limanı’nda ziyarete açılan TCG Işın gemisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren limana gelen vatandaşlar, gemiye girebilmek için uzun süre kuyrukta bekledi. Geminin önünde metrelerce uzayan kuyruklar oluşurken, vatandaşlar sırayla gemiye alınarak personel eşliğinde gemiyi gezdi. Gemi personeli, ziyaretçilere TCG Işın’ın özellikleri ve görevleri hakkında bilgi verdi. Gemiyi yakından inceleme fırsatı bulan vatandaşlar, ziyaret boyunca bol bol fotoğraf çekti.

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        Gemiyi ziyaret eden Volkan Çatalkaya, geminin büyüklüğü ve güzelliğinden etkilendiğini belirterek, personelin kendilerine gerekli bilgileri aktardığını söyledi. Çatalkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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