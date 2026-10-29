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        Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 103. yılı anısına fidan dikildi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet Fidanı" etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 103. yılı anısına fidan dikildi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet Fidanı" etkinliği düzenledi.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, "Her Yılın Anısına Bir Fidan" sloganıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) kampüsünde oluşturulan alana anı fidanı dikildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla anarak, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

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        NKÜ mezunu olduğunu hatırlatan Özcan, bir fidan dikmenin önemine dikkat çekerek, daha yeşil bir çevre ve ülke için ağaçlandırma çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ise Cumhuriyet'in 103. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de her yıl bir fidanı bu anlamlı günde toprakla buluşturduklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

        Törene, AK Parti Milletvekili Mestan Özcan, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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