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        Tekirdağ'da arama kurtarma gemisi "TCG Işın" ziyarete açıldı

        Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi "TCG Işın" ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Tekirdağ'da arama kurtarma gemisi "TCG Işın" ziyarete açıldı

        Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi "TCG Işın" ziyarete açıldı.

        Ceyport Limanı'na demirleyen "TCG Işın"da görevli personel, ziyaretçilere gemiye ilişkin bilgi verdi.

        Ziyaretçilerden Volkan Çatalkaya, gazetecilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kente gelen gemiyi ailece gezdiklerini söyledi.

        Her zaman ülkesiyle gurur duyduğunu ifade eden Çatalkaya, "Gemi gerçekten çok büyük. Burada görevli arkadaşlar çok güzel bilgilendirme yapıyor. Bizim için çok anlamlı bir ziyaret oldu." dedi.

        Gemiyi gezen Emre Gülle de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisinin görülmeye değer olduğunu, herkesin gelip gemiyi görmesi gerektiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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