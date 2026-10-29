Tekirdağ'da asayiş

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binanın çevresinde inceleme yaptı.

Hıdırağa Mahallesi Ballıoğlu Sokak'ta meydana gelen olayda, O.S. ve O.S. isimli şüpheliler, yanlarında bulunan tüfekle bir binaya ateş açtı.

Kazada yaralanan sürücü Y.D. ile araçta bulunan B.G, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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