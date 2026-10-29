Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 araca çarparak tdevrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 araca çarparak tdevrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde Y.D. idaresindeki 59 APL 268 plakalı otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü.
Kazada yaralanan sürücü Y.D. ile araçta bulunan B.G, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
-Çorlu'da bir binaya tüfekle ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Çorlu ilçesinde bir binaya tüfekle ateş açtıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hıdırağa Mahallesi Ballıoğlu Sokak'ta meydana gelen olayda, O.S. ve O.S. isimli şüpheliler, yanlarında bulunan tüfekle bir binaya ateş açtı.
Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binanın çevresinde inceleme yaptı.
Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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