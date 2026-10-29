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        Sinem Dedetaş, cezaevinden tahliye oldu

        İSTANBUL Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş, tutuklu bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Sinem Dedetaş, cezaevinden tahliye oldu

        İSTANBUL Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş, tutuklu bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu.

        Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyede yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklandı. Sinem Dedetaş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirilerek bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Avukatı Akın Atalay, görevinden de uzaklaştırılan Dedetaş için tahliye başvurusunda bulundu. Dedetaş'ın, ev hapis kararıyla tahliye edilmesine karar verildi. Dedetaş, bulunduğu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 15.45 sıralarında tahliye edildi. Dedetaş, avukatına ait araçla cezaevinden ayrılırken, bekleyen gazetecilere görüntü vermedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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