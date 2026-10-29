Sinem Dedetaş, cezaevinden tahliye oldu

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyede yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklandı. Sinem Dedetaş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirilerek bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Avukatı Akın Atalay, görevinden de uzaklaştırılan Dedetaş için tahliye başvurusunda bulundu. Dedetaş'ın, ev hapis kararıyla tahliye edilmesine karar verildi. Dedetaş, bulunduğu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 15.45 sıralarında tahliye edildi. Dedetaş, avukatına ait araçla cezaevinden ayrılırken, bekleyen gazetecilere görüntü vermedi.

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