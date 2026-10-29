DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma gemisi TCG Işın, Tekirdağ'da ziyarete açıldı.

Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma gemisi TCG Işın gemisi, demirlediği limanda vatandaşların ziyaretine açıldı. Sabah saatlerinde başlayan ziyarete, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gemiyi gezmek için limana gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Sırayla gemiye alınanlara, mürettebat tarafından gemi hakkında bilgiler verildi.

Gemiyi gezmeye gelenlerden Volkan Çatalkaya, "Çok güzel bir gemi, büyük bir gemi. Görevli arkadaşlar zaten gerekli bilgileri veriyorlar, çok gururluyuz. Bu vesileyle de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmetle anıyoruz" dedi.