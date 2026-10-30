Kapaklı'da yaşlılar ve öğrenciler kuşaklar arası buluşmada bir araya geldi

Büyüklerin tecrübelerini çocukların heyecanıyla bir araya getirmeye devam edeceklerini ifade eden Çetin, kültürel değerleri yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kapaklı Belediyesince, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında düzenlenen etkinlikte, farklı kuşaklar arasında iletişim kurulması ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması amaçlandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yaşlılar ile ilkokul öğrencileri "Kapaklı'nın Çınarları Buluşuyor" etkinliğinde bir araya geldi.

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