Çorlu'da otomobil takla attı: 2 yaralı Kaza anı kameraya yansıdı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobille çarpışan araç takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobille çarpışan araç takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu başka bir araca çarparak takla attı.
Park halindeki 2 aracın da hasar gördüğü kazada, sürücü Y.D. ile otomobilde bulunan B.G. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Öte yandan, kaza anı ise kameraya yansıdı.
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