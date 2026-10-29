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        Çorlu'da otomobil takla attı: 2 yaralı Kaza anı kameraya yansıdı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobille çarpışan araç takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 18:37 Güncelleme:
        Çorlu'da otomobil takla attı: 2 yaralı Kaza anı kameraya yansıdı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobille çarpışan araç takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

        Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu başka bir araca çarparak takla attı.

        Park halindeki 2 aracın da hasar gördüğü kazada, sürücü Y.D. ile otomobilde bulunan B.G. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Öte yandan, kaza anı ise kameraya yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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