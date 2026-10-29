Otomobilin park halindeki araca çarpıp takla attığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bu arada kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde meydana geldi. Kaygan zeminde Y.D.'nin (21) kontrolünü yitirdiği 59 APL 268 plakalı otomobil, park halindeki araca çarptı. Otomobil daha sonra takla atıp, ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Y.D. ile yanındaki B.G. (20), ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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